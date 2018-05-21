РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. В понедельник в подмосковном Домодедове прошел торжественный прием школьников в детское общественное объединение «Пионеры», сообщается на сайте администрации городского округа.

Традиционное повязывание галстуков состоялось у Обелиска Славы.

«В мероприятии приняли участие учащиеся 27 общеобразовательных школ городского округа (Домодедово - ред.). Всего в этот день в детское общественное объединение «Пионеры» было принято 100 четырехклассников общеобразовательных учреждений Домодедова», – говорится в сообщении.

Право повязать пионерские галстуки предоставили почетным гостям линейки. Среди них были начальник управления образования администрации горокруга Елена Болмазова, капитан 1 ранга, начальник штаба Юнармии в Домодедове Владимир Овсянников, майор гвардии, председатель местной организации ветеранов вооруженных сил Евгений Макин и другие.

В организации и проведении мероприятия активное участие приняли педагоги дома детского творчества «Лира».