РИАМО - 21 мая. В Московском планетарии 22 июня откроется сезон концертов в Парке неба на крыше, там сыграют оркестровую сюиту «Парад планет» английского композитора Густава Холста, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«22 июня в 21:00 здесь пройдет музыкальный «Парад планет» - концерт по циклу английского композитора Густава Холста «Планеты». Оркестровую сюиту исполнят в необычном переложении. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов органный дуэт Иван Царев и Анна Никулина, органистка Ксения Свириденко и дуэт исполнителей на ударных инструментах Percasus Duo: Михаил Путков (маримба) и Владимир Терехов (вибрафон)», - отмечается в сообщении.

Холст писал сюиту «Планеты» с 1914 по 1917 год. Этот оркестровый цикл стал первым сочинением композитора, которое признала публика. В произведении семь частей, каждую из которых автор посвятил одной из планет Солнечной системы: Марсу, Венере, Меркурию, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну. Плутон тогда еще не открыли.

«Спустя почти век, в начале нулевых, «плутоновый пробел» поручили восполнить исследователю творчества Холста, композитору Полину Мэтьюзу, который сочинил недостающую часть. Но через шесть лет после премьеры малыша-Плутона перевели в ранг «карликовых планет», а цикл Холста снова стали исполнять в прежней версии», - поясняется в сообщении.

Впервые сюиту исполнили на частном концерте в честь дня рождения английского композитора Генри Балфора Гардинера в 1918 году, а первое публичное исполнение произошло два года спустя в Квинс-холле. За дирижерским пультом был маэстро Альберт Коутс.

Концерт продлится 1 час 20 минут и рекомендован для слушателей от 12 лет. Билеты можно приобрести на сайте планетария.