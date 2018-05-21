РИАМО - 21 мая. Пассажир московского метро получил ранения маникюрной лопаткой в драке в вагоне между станциями «Цветной бульвар» и «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 17:30 20 мая в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Цветной бульвар» и «Менделеевская» произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один причинил другому травму с помощью маникюрной лопатки. Пострадавший был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении злоумышленника был составлен протокол мелком хулиганстве.