РИАМО - 21 мая. Подмосковный театральный фестиваль «Мелиховская весна» находится на вершине рейтинга культурных событий мая в России у туристов, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Событийный туризм в России является одним из драйверов роста внутреннего туризма и аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных культурных и этнографических событий и фестивалей России у туристов в мае 2018 года. Рейтинг культурных фестивалей составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости майских событий.

«Топ-10 майских культурных фестивалей России, популярных у туристов, составили фестивали «Мелиховская весна» в Московской области, Ганзейская неделя в Великом Новгороде, «Тульский заиграй» в Туле, «Сиреневый рай» в Липецкой области, Чебоксарский кинофестиваль в Чебоксарах, «Джаз Май» в Пензе, «Дикий пион» в Ульяновской области, Праздник цветения пиона в Алтайском крае, «Закруткинская весна» в Ростовской области и «Верхотурские Троицкие гулянья» в Свердловской области», - отмечается в сообщении.

XIX Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проходит с 19 по 26 мая в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов Московской области. В программе принимают участие театры Москвы, Гродно, Самары, Липецка, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. Задача «Мелиховской весны» – показать самые разнообразные сценические трактовки произведений Чехова.