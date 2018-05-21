РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Международный фестиваль «Славянские встречи» открылся в Балашихе музыкальным конкурсом в детской школе искусств №1 имени Георгия Свиридова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие артисты из России, Болгарии, Белоруссии, Польши, Словакии. Всего на участие в конкурсе в 2018 году поступило более 100 заявок.

«В детской школе искусств №1 имени Георгия Свиридова в Балашихе торжественно открылся международный фестиваль литературы и искусства «Славянские встречи». В течение двух дней на базе школы искусств проходил музыкальный конкурс. В нем участвовали вокальные ансамбли, хоровые коллективы академического направления, солисты-инструменталисты различных возрастных категорий», – сказала начальник отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Она добавила, что лауреатами конкурса стали семь коллективов и исполнителей из Балашихи. Двенадцатилетняя ученица детской школы искусств №1 Мария Горячко стала лауреатом III степени среди солистов-вокалистов от 12 до 14 лет, инструментальный ансамбль VIVACE – лауреат II степени среди учеников старших классов детских школ искусств и музыкальных школ. Вокальный ансамбль «Созвучие» из детской школы искусств №6 получил звание лауреата II степени в своей номинации среди коллективов в возрастной категории от 12 до 18 лет, а вокально-хоровой ансамбль «Фантазия» из детской школы искусств №7 – лауреат III степени. Гран-при конкурса получила хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна».

Международный фестиваль литературы и искусства «Славянские встречи» в Балашихе проходит с 1996 года. В 2018 году он проводится с 19 по 27 мая. В понедельник состоится международная научно-практическая конференция «Славянский мир, сомкнись тесней», 22 мая в городской картинной галерее откроется международная художественная выставка «Славянское древо», 24 мая пройдет библиотечный урок «В начале было слово», 27 мая – концерт «Заветы доброй старины».