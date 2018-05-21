РИАМО - 21 мая. В проезде Дежнева на северо-востоке Москвы уснувшему на лавочке пьяному мужчине неизвестные пробили стопы строительным степлером, пострадавший попал в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Девятнадцатого мая в 22:00 в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что в 21:15 на карете скорой помощи доставлен гражданин. У него были обнаружены инородные тела в обеих стопах, сам он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что мужчина, будучи пьяным, уснул на лавочке. Примерно в 18:00 неизвестные прокололи ему ступни строительным степлером. По данному факту проводится проверка.