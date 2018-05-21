РИАМО - 21 мая. В Подмосковье объявили конкурс на получение грантов для развития семейных животноводческих ферм, общая сумма грантов составит 158 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм предусмотрено 158 миллионов рублей. Максимальный размер гранта - 43,2 миллиона рублей, он предоставляется хозяйствам, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления продуктивности», - отметил Разин.

Он добавил, что гранты до 30 миллионов рублей будут выделены хозяйствам, которые занимаются разведением мясных пород крупного рогатого скота. По остальным направлениям максимальный размер гранта составляет 21,6 миллиона рублей.

По словам министра, с этого года хозяйства, занимающиеся приоритетным для Московской области направлением деятельности - молочным животноводством, могут получить грантовую поддержку в объеме до 80% от стоимости проекта.

«До 60% от стоимости проекта за счет средств федерального и областного бюджета, согласно утвержденному уровню софинансирования. Для хозяйств, занимающихся молочным животноводством, дополнительно предоставляется до 20% от стоимости затрат за счет бюджета региона. В этом году планируется предоставить не менее пяти грантов», - подчеркнул Разин.

Гранты выделяются крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм, в том числе на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; на само строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства.

Также грантами поддерживается комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, приобретенных у поставщиков, работающих в Московской области, и у заводов-изготовителей, а также их монтаж. Еще одно направление грантовой поддержки - приобретение сельскохозяйственных животных.

Прием заявок завершается 18 июня. Требования к заявителям и перечень предоставляемых документов для участия в конкурсе можно посмотреть на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области. Конкурс планируется провести 22 июня.

Глава Минсельхозпрода Московской области также напомнил, что в 2017 году было предоставлено восемь грантов на сумму 126,5 миллионов рублей, в том числе три гранта на сумму 33,7 миллиона рублей только за счет бюджета региона.

«Грант в размере 36,3 миллиона рублей был предоставлен фермеру Сергиево-Посадского района Николаю Романову. Отмечу, что это был самый большой грант в РФ за время существования грантовой поддержки», - заключил Разин.