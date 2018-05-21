РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В девяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 22 мая отключат свет из-за ремонтных работ на электрических сетях, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управляющей компании МУП «СЕЗ» завтра, 22 мая, с 9:00 до 17:00 не будет света по адресам: улица Мичурина, в домах 8, 10, 12; проспект 50-летия Октября, в домах 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А в связи с плановыми работами на электрических сетях», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период не будет горячей воды на улице Советская, в домах №№13, 13А, 13Б и на улице Рощинская, в доме №15А также из-за проведения соответствующих работ.