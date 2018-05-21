РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Хоккейная команда «Феникс» из подмосковного Королева заняла второе место в одном из дивизионов финального этапа соревнований объединенной корпоративной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.

Финальный этап соревнований объединенной корпоративной хоккейной лиги прошел в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи с 18 по 20 мая. В нем приняли участие 50 команд из 26 региональных лиг ОКХЛ. Королев на соревнованиях представляли команды «Феникс», выступавший в дивизионе «Прогресс», и «Чайка», которая выступала в дивизионе для игроков в возрасте старше 50 лет.

«В дивизионе «Прогресс» по итогам финального этапа первое место заняла команда «Факел» из города Алексин, на втором месте – «Феникс» (Королев), на третьем – «Буртасы» (Городище)», – говорится в сообщении.

Команда «Чайка» заняла шестое место в дивизионе «Ветеран 50+».

Объединенная корпоративная хоккейная лига существует с 2015 года. Это социально-ориентированный проект, существующий при поддержке госкорпорации «Ростех», главной целью которого является развитие любительского хоккея в России, возрождение традиций массового спорта и объединение хоккеистов-любителей в единое сообщество.