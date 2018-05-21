РИАМО - 21 мая. В городском округе Орехово-Зуево в Подмосковье проведут капитальный ремонт 62 многоквартирных домов, на эти цели предполагается потратить более 320 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Орехово-Зуево включено 62 многоквартирных дома. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Орехово-Зуево выделено более 320 миллионов рублей», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

При этом, по его словам, в том числе более 39 миллионов рублей направят на ремонт кровель в 20 многоквартирных домах, более 32 миллионов рублей - на ремонт внутридомовых инженерных систем в 13 МКД, на ремонт фасада в 13 МКД выделено более 11 миллионов рублей, на замену лифтового оборудования - более 212 миллионов рублей в 38 домах.

В программу капитального ремонта 2017 года в городском округе Орехово-Зуево было включено 42 МКД по общестроительным работам и 24 МКД по замене лифтов.

На 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В этом году в плане стоит замена более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья (http://fkr-mosreg.ru/).