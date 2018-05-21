РИАМО - 21 мая. Московская полиция проводит проверку после обнаружения мужчины с проломленной головой на 4-й Магистральной улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 20 мая в 09:31 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма.

«Медики сообщили о том, что 20 мая в 04:40 с адреса: 4-я Магистральная улица, дом 5, строение 6, доставлен и госпитализирован мужчина 1967 года рождения, зарегистрированный в Курской области, с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа», - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшедшего устанавливаются. Полиция проводит проверку.