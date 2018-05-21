РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Команды из подмосковного Королева заняли четыре призовых места на открытом областном турнире по чирлидингу, который проходил в Дубне, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Открытый Московский областной турнир по чирлидингу «Чир-Весна» прошел 20 мая во Дворце спорта «Радуга» в подмосковной Дубне. В нем приняли участие спортсмены муниципальных образований Московской области, Москвы и регионов России.

«Королев на турнире представляли спортсменки из МБОУ «Гимназия №3». Четыре команды «Молния», «Звездочки», «Космос» и «Бэбибум» продемонстрировали жюри свои зажигательные выступления и мастерство в искусстве танца. Спортсменкам удалось завоевать два вторых и два третьих места», – говорится в сообщении.

Чирлидинг – это массовый, зрелищный, синхронный танец с элементами спортивной гимнастики и акробатики. В программу выступления входит коллективное построение пирамид и фигур.