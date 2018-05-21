РИАМО – 21 мая. В столичной больнице скончался режиссер, автор запрещенного фильма «Комиссар» Александр Аскольдов, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«В Москве на 86-м году жизни скончался советский режиссер Александр Аскольдов. О смерти режиссера <…> сообщила его вдова. По ее словам, Александр Яковлевич умер в больнице», — говорится в сообщении.

Аскольдов в 1967 году снял картину «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Фильм был запрещен к показу на 20 лет. Из-за создания картины Аскольдов подвергся гонениям, был уволен со студии с формулировкой «профнепригоден».

«Только в конце 80-х картина была представлена зрителю и получила международное признание. Фильм завоевал «Серебряного медведя» в Берлине, Гран-при международных кинофестивалей в Израиле, Франции, США, получил номинацию на «Оскар», — добавляется в сообщении.

В последние годы Аскольдов преподавал в киношколах и университетах в Европе, в том числе в Германии, Швеции, Великобритании и Италии.