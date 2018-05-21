РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Реконструкцию котельных №№25 и 27 в микрорайоне Заря и проектирование газовой котельной в микрорайоне Северный Балашихи планируют начать в 2018 году, на эти цели выделено более 60 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с членом общественной палаты Балашихи Александром Долговым посетили бывший военный городок - микрорайон Северный. В микрорайонах Северный и Заря запланированы масштабные работы по реконструкции коммунального хозяйства военных городков.

«Острым вопросом для этих территорий остается теплоснабжение, инженерные сети и наружное освещение. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году приступят к реконструкции котельных №№25 и 27 в микрорайоне Заря, а также проектированию газовой котельной в Северном. На эти цели из регионального и местного бюджетов выделено 60,6 миллиона рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в военных городках проведут капитальный ремонт линий наружного освещения: установят 150 новых опор освещения с современными светильниками и демонтируют старые столбы.

Всего на восстановление военных городков Балашихи в этом году выделили 491 миллион рублей. Эти средства будут направлены в том числе на капитальный ремонт двух детских садов, дома культуры и строительство ФОКа.