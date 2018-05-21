РИАМО – 21 мая. В столичной больнице госпитализировали известного актера и режиссера Андрея Харитонова, ему срочно провели операцию, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

«Советский, российский актер и режиссер Андрей Харитонов этой ночью был доставлен в одну из московских больниц в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция.

Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина» и других.