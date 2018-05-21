РИАМО - 21 мая. В Подмосковье с 2016 года выявили более 900 не вовлеченных в налоговый оборот объектов, более трети из них уже зарегистрированы, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

В понедельник в подмосковном Красногорске проходит VIII Форум участников кадастровой деятельности, темой которого стало настоящее и будущее кадастровой деятельности.

«Мы, объединив усилия вместе с налоговой, Росреестром, Кадастровой палатой, муниципальными образованиями, ведем проект под названием «Вовлечение объектов в налоговый оборот», потому что каждый собственник обязан платить налоги. Мы за время реализации этого проекта выявили более 920 тысяч объектов, на 320 тысяч уже собственники зарегистрировали свои права. Таким образом, они попали уже в налоговый оборот», - сказал Чупраков.

Он отметил, что благодаря регистрации объектов, муниципальные образования Подмосковья получат более 1 миллиарда рублей.

«Проблема была в том, что очень многие не регистрировали свои объекты, потому что это было сложно, непонятно. Мы сейчас разработали простую инструкцию, памятку, наш МоБТИ создал такую комплексную услугу, при которой можно выполнить все работы по объекту, составить технический план, подать его на кадастровый учет и регистрацию таким образом, чтобы были зарегистрированы права и объект попал в налоговый учет», - добавил Чупраков.

По словам генерального директора Московского областного БТИ Александра Беднягина, программа по выявлению незарегистрированных объектов стартовала в Московской области в сентябре 2016 года.