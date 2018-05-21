РИАМО - 21 мая. Количество нарушений, связанных с незаконным использованием земли в столичных парках, с начала 2018 года сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Количество нарушений ежегодно снижается. Желающих стихийно разместить палатку или незаконно установить летнее кафе на территории парков становится все меньше. Как показали контрольно-инспекционные мероприятия, количество нарушений на территории парков в 2018 году снизилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Он уточнил, что в первом квартале 2018 года был проведен мониторинг территории парков «Фили», «Красная Пресня», «Сокольники», сада «Эрмитаж», в ходе которого выявили шесть объектов самовольного строительства. При этом свыше 20 ранее выявленных объектов самовольного строительства общей площадью более 1 тысячи квадратных метров уже выведены с территории парков.

Шогуров пояснил, что размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании регулирующего документа – схемы размещения. На период проведения фестивалей, народных гуляний, ярмарок и тематических праздников в парках действует порядок временного размещения таких объектов.

Как уточняется в сообщении, всего в Москве насчитывается свыше 80 парковых зон. Для комфортного отдыха посетителей на территории парков ежегодно размещаются нестационарные торговые объекты и летние кафе, где можно перекусить, выпить чай, полакомиться мороженым. В 2018 году 1376 нестационарных торговых объектов и 21 летнее кафе запланированы к размещению в парках.