РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 22 мая пройдет ярмарка товаров и концерт детских фольклорных групп центра «Истоки», посетить мероприятие смогут все желающие бесплатно, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в ДК «Октябрь» 22 мая пройдет ярмарка товаров, на которой можно будет приобрести одежду, платки, музыкальные инструменты, сувениры и многое другое. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут творческие мастер-класса от сотрудников центра «Истоки» и выставка детских работ. Начнется мероприятие в 18:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, в 19:00 во Дворце культуры состоится отчетный концерт детских фольклорных групп центра «Истоки», посетить который смогут все желающие бесплатно. Вход на мероприятие свободный.