РИАМО - 21 мая. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии сыра из Бразилии в аэропорту «Домодедово» из-за проблем с документами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление партии сыра в ассортименте общим весом 58,6 килограмма, поступившего из Бразилии с предприятия SIF 1882 в сопровождении ветеринарных сертификатов», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: со слов представителя фирмы-получателя, продукция направляется для сертификации, что не соответствует цели ввоза, указанной в разрешениях Россельхознадзора на ввоз. Отсутствуют декларации соответствия на продукцию, что не позволяет установить соответствие данного груза требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза; отсутствуют маркировочные этикетки на транспортной и потребительской упаковках. Груз задержан.