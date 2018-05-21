РИАМО - 21 мая. Трое в масках проникли в дом в Раменском районе Подмосковья и похитили из сейфа 1,5 миллиона рублей и украшения, принадлежащие гостившей там москвичке, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть отделения полиции обратилась москвичка 1981 года рождения с заявлением о том, что 20 мая в Раменском районе, деревня Сельцо, где заявительница находилась в гостях, путем свободного доступа, через открытую дверь проникли трое неизвестных в масках открыто похитили из сейфа 1,5 миллиона рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.