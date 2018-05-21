РИАМО - 21 мая. Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве, который в ходе конфликта выстрелил из пистолета в бедро оппоненту, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В территориальный отдел полиции обратился местный житель. По словам заявителя, некоторое время назад возле одного из домов на Мичуринском проспекте у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который неожиданно достал предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов в его сторону. С огнестрельным ранением бедра мужчина был госпитализирован.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Мичуринском проспекте. Им оказался 32-летний приезжий. Установлено, что ранение было совершено из травматического пистолета», - говорится в сообщении.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.