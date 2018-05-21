РИАМО - 21 мая. В ступинской школе в понедельник в одном из кабинетов отвалился кусок старой штукатурки, учащиеся не пострадали, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Ступино Галина Симонова.

В понедельник в Сети появилась информация о том, что в средней школе №2 Ступина во время урока на учащихся обвалился потолок. При этом указывалось, что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 миллионов рублей.

«В 10:25 21 мая 2018 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Ступино в одном из кабинетов вывалился кусок старой штукатурки, в результате чего был поврежден новый установленный подвесной потолок. Дети не пострадали. К 12:00 все устранено», — сказала Симонова.

Она добавила, что работы по закреплению потолка и потолочных плит завершат в течение понедельника. Ситуация находится на контроле руководства округа, начальника управления образования администрации и директора школы.

Ранее следственный отдел по Ступину начал доследственную проверку по информации об обрушении потолка.