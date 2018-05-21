РИАМО - 21 мая. Пятый Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны» пройдет в столице с 18 по 25 ноября, сообщил журналистам в понедельник председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Пятый Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны» состоится в Москве с 18 по 25 ноября. Это результат огромной работы, которую каждодневно проводят с детьми и людьми с психическими расстройствами. Они по-своему видят мир, это очень серьезное воздействие через творчество, через сознание и подсознание других людей. Данный фестиваль проходит по совершенно разным направлениям в многих учреждениях культуры», - сказал Герасимов.

По его словам, Мосгордума окажет информационную поддержку фестивалю, а также направит соответствующие письма с просьбой о содействии в департамент культуры и департамент СМИ и рекламы столицы. Фестиваль дает возможность участникам реабилитироваться и найти свое дело. Также в ходе фестиваля используются инновационные реабилитационные технологии, основанные на приобщении к искусству инвалидов с психическими заболеваниями.