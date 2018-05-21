РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Глава подмосковных Котельников Ирина Польникова на этой неделе проверит качество ремонта подъездов в многоквартирных домах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник Польникова провела оперативное совещание с представителями служб и ведомств, расположенных на территории города. В числе вопросов, которые обсудили участники совещания, текущий ремонт подъездов в рамках губернаторской программы.

«В городском округе продолжаются работы по текущему ремонту подъездов в рамках программы губернатора Московской области. Ранее управляющим компаниям было поручено усилить работы по ремонту. На этой неделе вместе с жильцами домов проверим качество проводимых работ, посмотрим все ли выполняется в соответствии с требованиями программы. Обращаю внимание на то, что УК все действия должны согласовывать с собственниками», - сказала Польникова.

Она уточнила, что состоится проверка работы управляющих компаний «Котельники», «ЭК Солид», «Солнечный берег».

В 2018 году в Котельниках планируется отремонтировать 110 подъездов. На сегодняшний день работы завершены на 13, в работе находится еще 14 подъездов. В июне должно быть отремонтировано 25% от общего плана работ.

Польникова также поручила провести выездную инспекцию и проверить качество содержания придомовых территорий, а также обратила внимание на покос травы в городе и уборку дорог. Она поставила задачу контролировать капремонт дорог, стартовавший в городе.