РИАМО - 21 мая. В Московской области доля приостановок и отказов в постановке на кадастровый учет по итогам прошлого года сократилась с 30% до 15%, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

В понедельник в подмосковном Красногорске проходит VIII Форум участников кадастровой деятельности, темой которого стало настоящее и будущее кадастровой деятельности.

«Мы понимаем, что самый оптимальный вариант - переводить услуги в электронный вид. В частности, мы уже добились результатов вместе с Росреестром. По итогам прошлого года нам удалось сократить количество приостановок и отказов в постановке на учет с 30% до 15%, это результат по году», - сказал Чупраков.

Он добавил, что также снизилось количество отказов и приостановок при регистрации прав с 15% до 8%.

По его словам, снижения удалось добиться благодаря стандартизации документов и объединения нескольких услуг в одну.

«Мы вместе с Росреестром, вместе с кадастровыми инженерами, вместе с нашим министерством строительства стандартизируем все процедуры, переводим их в электронный вид, чтобы, в конечном счете, уменьшить сроки постановки на учет, регистрации прав и таким образом упростить эту процедуру», - добавил Чупраков.