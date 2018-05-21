РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В Подольске на стадионе «Труд» прошли первые матчи в рамках областного этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2018», сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

Турнир по футболу «Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе легендарного советского футболиста Льва Яшина. Футбольный турнир проходит среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах: младшая (10-11 лет), средняя (12-13 лет) и старшая (14-15 лет).

«Состязания Московской области по футболу «Кожаный мяч – 2018» открылись сегодня (21 мая – ред.) на стадионе «Труд» в Подольске. Традиционно в них участвуют команды, которые не задействованы на официальных соревнованиях по футболу в регионе. Сегодня матчи проходят среди команд средней возрастной группы, 2005-2006 годов рождения. От Подольска в них участвуют две команды, сформированные детско-юношеской школой олимпийского резерва «Подолье» и футбольной школой «Витязь»», – сказал организатор.

Он отметил, что с 21 по 23 мая в Подольске проводится региональный этап Всероссийских соревнований. Во вторник, 22 мая, состоятся матчи среди команд старшей возрастной группы, а 23 мая – среди младших участников.