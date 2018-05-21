РИАМО - 21 мая. Мужчина в пьяной ссоре скинул приятеля с балкона квартиры в подмосковном Орехово-Зуеве, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранним утром 20 мая в Орехово-Зуеве на улице Парковской бригадой скорой помощи в больницу с диагнозом: тупая травма живота, перелом ребер, подкожная эмфизема грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма - доставлен и госпитализирован мужчина 1960 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен мужчина 1982 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, скинул пострадавшего с балкона», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, подозреваемый задержан.