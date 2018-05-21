РИАМО - 21 мая. Грабитель вынес из квартиры на Юровской улице в Москве деньги и ювелирные изделия, сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 20 мая в 15:52 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о краже из квартиры на Юровской улице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 18 мая до 15:50 20 мая неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру, где неустановленным предметом вскрыл сейф, откуда совершил кражу денежных средств в сумме 1,8 миллиона рублей и ювелирных изделий, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.