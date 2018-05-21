РИАМО - 21 мая. Житель северо-запада Москвы стал жертвой избиения в собственной квартире, на мужчину напали двое малознакомых собутыльников с требованием отдать деньги, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 20 мая в 20:04 в службу «02» поступило сообщение от неработающего мужчины 1990 года рождения. Он рассказал о разбое в квартире по месту жительства на улице Фабрициуса.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 мая в период с 17:00 до 20:00 в вышеуказанной квартире мужчина и еще один человек распивали спиртные напитки совместно с двумя малознакомыми гражданами, которые руками, ногами, а также предметом, похожим на пистолет, нанесли им побои, после чего, угрожая, требовали передать им деньги в сумме 17 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.