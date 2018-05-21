РИАМО - 21 мая. Неизвестные избили мужчину на Строгинском бульваре в Москве, пострадавший попал в больницу с различными травмами, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 19 мая в 18:10 в ОМВД России по району Строгино от коллег из района Царицыно поступил материал проверки по факту госпитализации мужчины 1964 года рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Установлено, что 19 мая в 05:00 мужчина был избит неизвестным по адресу: Строгинский бульвар, дом 9», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что пострадавший работает инженером-электриком.