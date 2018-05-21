РИАМО - 21 мая. Победителю электронного аукциона доверят стирать, гладить и ремонтировать 236 тонн текстильных изделий двух десятков школ и колледжей, а также одного детского сада Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Совместная закупка на оказание услуг по стирке и обработке белья для нужд образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города Москвы, проводится среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Заказчик совместной закупки – ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений департамента образования города Москвы», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что по предмету закупки «Оказание услуг по стирке и обработке белья» сформирован типовой комплект документации, которая делает процедуру еще более понятной для участия.

«Совместные закупки на оказание услуг по стирке и обработке белья показали интерес со стороны малого бизнеса в 2018 году. За пять месяцев подведомственные учреждения Департамента образования Москвы провели 10 совместных закупок. В среднем начальная стоимость каждой такой закупки была снижена на 10%, а количество претендентов на такой лот доходило до пяти. По закупкам услуг по стирке и обработке белья сформирован типовой комплект документации, что позволило сделать процедуру еще более понятной для участия потенциальных поставщиков», – сказал Дегтев.

Необходимость проведения совместной закупочной процедуры он объяснил экономической целесообразностью для предпринимателей.

«Небольшой объем услуг в рамках контракта даже для малого бизнеса не всегда является экономически целесообразным, поэтому зачастую на такие процедуры участники рынка не приходят. Объединение нескольких закупок делает процедуру более привлекательной для участников рынка. Соответственно, появляется конкуренция и, соответственно, можно рассчитывать на снижение цены контракта», - пояснил Дегтев.

Предстоящая закупка включает в себя оказание услуг по стирке, обработке, сушке, глажению, ремонту, а также погрузочно-разгрузочные работы при доставке и сборе текстильных изделий.

В общей сложности исполнителю контракта предстоит постирать более 236 тонн постельного белья, одеял, полотенец, пижам, халатов, спецодежды, столового и кухонного белья. Период исполнения контракта – с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Начальная цена закупки составляет 4,7 миллиона рублей.