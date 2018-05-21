РИАМО - 21 мая. В ночь с 8 на 9 июня «Крокус Сити Океанариум» в подмосковном Красногорске приглашает всех желающих совершить путешествие в подводный мир и увидеть своими глазами жизнь обитателей от заката до рассвета, говорится в сообщении пресс-службы океанариума.

«С 22:00 вечера до 05:00 утра посетители «Океанариума» смогут прогуляться по затемненным лабиринтам экспозиций, познакомиться с укротительницей змей, принять участие в конкурсах в социальных сетях и, конечно же, выиграть приятные призы. Каждый гость, посетивший «Крокус Сити Океанариум» в эту ночь в одежде синего цвета, получит в подарок вкусный напиток на фудкорте», — говорится в сообщении.

В эту ночь для гостей океанариума организуют специальную программу, включающую экскурсии, световое представление «Тайны цивилизации майя», конкурсы с призами, практическое занятие хатха-йогой, чтение сказок на диванах, квест «Секреты Наутилуса», мастер-класс от биологов.

Развлекательная программа стартует в 22:00 8 июня и закончится в 05:00 9 июня.

Стоимость взрослого общего билета на все экспозиции в эту ночь составит 1 тысячу рублей, для детей – 800 рублей. Вход для детей до четырех лет (включительно) бесплатный.