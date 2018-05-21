РИАМО - 21 мая. Электросетевые компании Московской области доложили о полной готовности обеспечить надежное электроснабжение 274 пунктов проведения единого госэкзамена, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

18 мая министр энергетики Московской области Леонид Неганов провел на базе Талдомского РЭС филиала «Северные электрические сети» ПАО «МОЭСК» выездное заседание регионального штаба Московской области.

«Первым вопросом в повестке дня штаба стоял вопрос бесперебойного энергоснабжения объектов чемпионата мира-2018 по футболу. На территории ответственности компании ПАО «МОЭСК» находятся 49 спортивных и 60 вспомогательных объектов ЧМ-2018, на территории ответственности АО «Мособлэнерго» - пять тренировочных площадок. Их энергообеспечение осуществляется в строгом соответствии с планом. Также электросетевые компании Московской области доложили о полной готовности обеспечить надежное электроснабжение 274 пунктов проведения ЕГЭ», - говорится в сообщении.

Третьим и основным пунктом повестки заседания штаба было проведение командно-штабных учений. По легенде учения, в результате обширного низового пожара в лесном массиве с возгоранием сухой травы в охранной зоне ЛЭП произошел технологический сбой, который привел к автоматическому отключению нескольких воздушных линий различного класса напряжения.

Были обесточены четыре питающих центра, 564 трансформаторных подстанции, включая абонентские, 149 населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек и 93 социально значимых объекта. Произошел сбой и в движении поездов Савеловского направления на перегонах Савелово – Вербилки - Дмитров и Дубна - Вербилки - Дмитров.

Энергетики в ходе КШУ отработали вопросы мобилизации аварийно-восстановительных бригад, взаимодействия оперативно-диспетчерских служб северного филиала МОЭСК с дежурно-диспетчерскими службами Талдомского муниципального района, а также с органами государственной власти и местного самоуправления, с территориальными подразделениями ГУ МЧС по Московской области.

На всех этапах КШУ отрабатывался и порядок информационного взаимодействия электросетевых и сбытовых организаций при внерегламентных отключениях и нарушении электроснабжения.

Участникам учения продемонстрировали специальную технику, а также порядок действия ремонтных бригад Талдомского РЭС по ликвидации возгорания опоры ЛЭП и снятию упавшего в результате низового лесного пожара дерева с воздушной линии.

Неганов, подводя итоги КШУ, отметил, что его участники показали высокую степень готовности к действиям в условиях сложных погодных явлений.