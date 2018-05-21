РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Единый день диспансеризации пройдет в подмосковной Балашихе 2 июня, жители городского округа смогут проверить свое здоровье в 10 взрослых поликлиниках центральной больницы, сообщается на официальном сайте ЦРБ.

«Единый день диспансеризации будет проводиться 2 июня 2018 года во всех 10 взрослых поликлинических подразделениях ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ». Время работы: с 8:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Диспансеризацию можно пройти в поликлиническом отделении для взрослых (проспект Ленина, 30); в поликлинике №2 (улица Заречная, 2); в поликлинике №3 (проспект Ленина, 79); в поликлинике №4 (улица Солнечная, 8); в поликлинике №5 (микрорайон Дзержинского, улица Баландина, 11); в поликлинике №6 (шоссе Энтузиастов, 62); в поликлинике №9 (улица Островского, 4); в поликлинике №10 (микрорайон Заря, улица Московская, 17); в Ново-Милетской амбулатории (деревня Пуршево, улица Новослободская, 19) и в Черновской амбулатории (деревня Черное, улица Агрогородок, 8).

Во время диспансеризации жители Балашихи смогут сдать анализы и получить консультации специалистов. При себе нужно иметь паспорт и полис. Лабораторные исследования проводятся натощак.