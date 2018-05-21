РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В Подольске производственно-складской комплекс на Нефтебазовском проезде получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщается на сайте Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил производственно-складской комплекс, расположенный в Подольске на Нефтебазовском проезде, дом 4Б», – говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, объект уже готовится к вводу в эксплуатацию.

Производственно-складской комплекс входит в состав действующего предприятия. Площадь возведенного одноэтажного здания составляет более 6,2 тысяч квадратных метров. На объекте обустроены помещения под складирование материалов и готовой продукции, технические помещения. Производственно-складской комплекс предназначен для хранения алюминиевой фурнитуры.

Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы с учетом противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Прилегающая к объекту территория благоустроена. Здесь обустроена парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки транспортных средств. Застройщиком объекта выступает – АО «ВМС-Принт».