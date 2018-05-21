РИАМО - 21 мая. В Подмосковье и Москве на текущей неделе вновь установится летняя погода после похолодания в выходные, но 23-24 мая в регионе ожидаются дожди, в частности, 24 мая — гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, 23 мая под влиянием циклона, проходящего по севере Европейской России, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью будет не прохладнее 12-14 градусов в столице и 9-14 по области, днем 22-24 в Москве и 20-25 градусов в Подмосковье.

«В четверг, 24 мая, с приходом атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, днем местами с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Ночью 12-14 в столице и 9-14 градусов по области. Днем 21-23 градуса в Москве и 19-24 в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Небольшой кратковременный дождь ожидается и 25 мая. С умеренным северо-восточным ветром ночью температура понизится до 7-12 градусов, днем прогнозируется 13-18. 26 мая осадков не ожидается, ночью похолодает до 2-7 градусов, днем воздух прогреется до 15-20 градусов.