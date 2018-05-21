РИАМО - 21 мая. Падение автокрана на строительной площадке бывшего кинотеатра «Орбита» в Москве 20 мая произошло из-за нарушения норм эксплуатации, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Двадцатого мая произошло падение крана на территорию бывшего кинотеатра «Орбита» на проспекте Андропова, дом 29. Пострадавших нет. Опрокидывание произошло во время подъема арматуры из котлована. Причина аварии - нарушение норм эксплуатации автокрана», - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что дальнейшее расследование аварии будет проводить Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).