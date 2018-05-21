РИАМО - 21 мая. В Подмосковье в 2018 году планируют отремонтировать около 1,2 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) и 1,8 тысячи трансформаторных подстанций, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, крупнейшие энергокомпании региона – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» – приступили к основной стадии реализации годовых ремонтных программ.

«В 2018 году энергетики планируют отремонтировать порядка 1,2 тысячи километров линий электропередачи и около 1,8 тысячи трансформаторных подстанций различного класса мощности. В ходе ремонтных работ акцент будет сделан на повышение энергоэффективности, а также качества и надежности электроснабжения потребителей», - сказал Пестов.

По его словам, основной объем работ по ремонту энергооборудования запланировано выполнить до начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.