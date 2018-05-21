РИАМО - 21 мая. Мемориал рабочим завода «Серп и Молот», участвовавшим в Великой Отечественной войне сохранят, а окружающее пространство вокруг него благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики столицы.

«Мемориал заводчанам-участникам Великой Отечественной войны «Металлурги – своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг.» будет сохранен и останется на своем прежнем месте. Это учтено при проектировании жилых домов для переселения по программе реновации», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что для того чтобы обезопасить памятник от возможных повреждений во время сноса построек на бывшей территории завода «Серп и Молот», в проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий.

По словам Левкина, после завершения всех работ по сносу старых построек и строительству нового жилья территория вокруг памятника будет благоустроена.