РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Акцию «Ночь музеев» в подмосковной Балашихе, которая прошла на минувших выходных, посетили около 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В ночь с 19 по 20 мая в Балашихе проходила акция «Ночь музеев». Всего ее посетили около 700 человек. Больше всего жителей – около 350 - стали гостями картинной галереи», - сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Он добавила, что в картинной галерее открылась выставка фотографа Елены Овсянкиной. Ее работы были посвящены путешествию по Намибии. Также там прошла презентация картины «Чудо-дерево», которую ее автор – православный священник Дмитрий Ершов - подарил музею. Московский художник Павел Боркунов во время акции нарисовал картину.

«К акции «Ночь музеев» также присоединились историко-краеведческий музей Балашихи и краеведческий музей в микрорайоне Железнодорожный. Там прошли экскурсии, концерты, кинопоказы, турниры по настольным играм», - отметила Шарцева.

Вход в картинную галерею и краеведческие музеи Балашихи в ночь на 20 мая был бесплатным.

«Ночь музеев» – акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые акцию провели в 1997 году в Берлине.