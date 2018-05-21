РИАМО - 21 мая. Следователи начали проверку по информации о падении потолка в школе в подмосковном Ступине во время урока, на место происшествия выехала следственная группа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В понедельник в интернете появилась информация о том, что в средней школе №2 Ступина во время урока на учащихся обвалился потолок. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако также сообщается, что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 миллионов рублей.

«По поручению руководства ГСУ СК России по Московской области по данному факту следственным отделом по городу Ступино организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Сейчас на место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.