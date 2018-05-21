РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В период с 14 по 21 мая в Люберцах подрядные организации отремонтировали 53 подъезда в многоквартирных домах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации горокруга глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2018 года в городском округе уже отремонтировали 306 подъездов в 91 МКД, это 23% от общего объема. Всего за неделю (14-20 мая – ред.) выполнен ремонт 53 подъездов. Ведутся работы по ремонту в 46 МКД – это 99 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в Люберцах на 1 июня министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области установлено плановое задание по ремонту 331 подъезда. Глава заверил, что его выполнят в срок.

«В рамках выполнения капитального ремонта на 2018 год запланированы работы в 113 МКД. Работы уже завершены в 10 МКД. Продолжатся работы на инженерных сетях. Отремонтированы канализационные колодца по улице Инициативная и Южная. Проведены профилактические работы на ВНС (водонапорная станция) в поселке Калинина и ВНС-17 и ремонтные работы на КНС (канализационная насосная станция) №№2, 1 и 4. Провели замену запорной арматуры горячего водоснабжения на ЦТП-8 на Октябрьском проспекте, а также ЦТП (центральный тепловой пункт) на Октябрьском проспекте, дом №18, корпус 1, строение 2. Проведены профилактические работы на ЦТП поселка Калинина», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю аварийных ситуаций на территории городского округа Люберцы на сетях водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения не зафиксировано.

«Шестнадцатого мая в администрации (Люберец – ред.) провели совещание с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2018 -2019 годов. Были поставлены задачи и озвучены сроки их выполнения», – заключил Ружицкий.