РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Госжилинспекция Московской области оштрафовала управляющую компанию МУЖРП №5 в Подольске за нарушение правил обеспечения безопасности газового оборудования в одном из жилых домов, сообщается на сайте ведомства.

В Государственную жилищную инспекцию Московской области поступило обращение от жителей Подольска в отношении УК МУЖРП №5. В ходе проверки было установлено, что УК не продиагностировала внутридомовое газовое оборудование для определения остаточного ресурса системы газоснабжения и планирования дальнейших ремонтных работ в многоквартирном доме №5 на улице Индустриальная.

«По результатам проверки управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. УК привлечена к ответственности по статье «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова, предписание было исполнено в полном объеме и в установленный срок. Но этот факт не освобождает управляющую организацию от административной ответственности.

Данный дом был введен в эксплуатацию в 1940 году, газопровод дома эксплуатируется более минимального эффективного срока, так как нормативный срок службы до первичной диагностики – 30 лет.