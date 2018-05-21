РИАМО - 21 мая. Электричка насмерть сбила несовершеннолетнюю девочку на перегоне Бронницы – Фаустово Казанского направления Московской железной дороги в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На перегоне Бронницы - Фаустово Казанского направления смертельно травмирована, предположительно, несовершеннолетняя девочка электропоездом сообщением Москва - Виноградово», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего полиция проводит проверку.

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