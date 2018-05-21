РИАМО - 21 мая. Московская межрегиональная прокуратура на транспорте запустила горячую линию перед чемпионатом мира по футболу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ведомства.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в Московской межрегиональной прокуратуре начала работать горячая линия», - сказал собеседник агентства.

Она добавила, что на горячую линию можно сообщать о различных нарушениях законодательства в сфере транспорта.

В частности, речь идет о завышенных тарифах такси, которые возят пассажиров из аэропорту и с вокзалов, а также о нарушениях в общепитах на вокзалах.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.