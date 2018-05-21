РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 21 мая. В подмосковном Жуковском прошел XVII Фестиваль духовной и физической культуры, воспитанники воскресных школ Московской епархии соревновались в перетягивании каната и легкоатлетической эстафете, сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы муниципалитета Андрея Войтюка.

Спортивное мероприятие прошло 20 мая на стадионе «Метеор», в нем приняли участие более 700 воспитанников воскресных школ Московской епархии. Фестиваль открыли викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин и начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области Ольга Крылова.

«Капризы погоды не помешали проведению XVII Фестиваля духовной и физической культуры. <…> Ребята соревновались в «Веселых стартах», легкоатлетической эстафете и перетягивании каната. Пусть многие не достигнут олимпийских рекордов, но самое главное – это стремление к здоровому образу жизни. Молодое поколение растет крепким и сильным», – написал Войтюк.

Он добавил, что в связи с погодными условиями пришлось отменить соревнования по футболу и городошному спорту, остальные старты перенесли в легкоатлетический манеж.

«Открытие фестиваля в этом году (в 2018 году – ред.) тоже получилось необычным: построение участников прошло не на поле, а на трибунах спорткомплекса «Метеор». Но такие изменения ничуть не испортили атмосферу праздника, все прошло на высшем уровне! Спасибо всем участникам, желаю успехов!» – отметил Войтюк.