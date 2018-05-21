РИАМО - 21 мая. Коллективу Московского театрального колледжа Олега Табакова представили нового художественного руководителя, которым стал народный артист России, худрук «Табакерки» Владимир Машков, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

«В колледже есть все, что нужно для жизни молодого театра. Олег Павлович оставил нам три источника: это школа, подвал и новый театр, о котором он мечтал половину своей жизни. Я хочу, чтобы мы встретились с педагогами и внимательно поговорили о том, что нам предстоит, я очень хочу, чтобы артисты театра приняли живейшее участие в жизни нашего колледжа. Это один мир», - сказал Машков.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что назначение Машкова худруком театрального колледжа Олега Табакова не представляло сюрприза, потому что художественный руководитель театра Табакова всегда становится худруком в колледже.

«В большей степени это формальная, но необходимая процедура. Когда мы представляем художественного руководителя колледжа, по уставу он назначается по согласованию с «Табакеркой». Никаких сюрпризов здесь нет и быть не могло», - сказал Кибовский.

Московский театральный колледж при «Табакерке» появился в конце 2008 года. Первые студенты начали в нем учиться 1 сентября 2010 года.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

Cергей Безруков – о том, какие сюрпризы ждут зрителей на фестивале «Фабрика Станиславского» >>