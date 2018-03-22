РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В Подольске сотрудники завода «ЗиО-Подольск» завершили операцию сварки элементов корпуса реакторной установки «РИТМ-200» для ледокола нового поколения «Урал», они применили постоянный подогрев металла в зоне сборки, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершен процесс приварки паровых патрубков к корпусу второго реактора силовой установки «РИТМ-200» для второго серийного ледокола «Урал». При проведении данной операции использовался один из самых сложных способов сварки – в неповоротном положении при постоянном подогреве металла в зоне сборки», – говорится в сообщении.

Такая сварка деталей применяется в случаях, когда изделие невозможно кантовать, а доступ к шву затруднен. Сварные соединения выполнялись в нескольких пространственных положениях одновременно при подогреве металла в зоне сборки выше 200 градусов во избежание получения трещин в сварных соединениях.

Всего к полукорпусу реактора было приварено 10 патрубков различного назначения: для отбора пара, для забора и возврата теплоносителя на очистку и расхолаживание, а также для подсоединения системы компенсации давления теплоносителя и системы подпитки и проливки.

Последующая термообработка изделия длилась более суток при температуре 650 градусов. После термической и механической обработки полукорпуса реактора специалисты центральной лаборатории неразрушающих методов провели контроль качества в рентгеновской камере. Результаты показали, что сварные соединения полностью соответствуют стандарту качества.

В 2016 и 2017 годах «ЗиО-Подольск» поставлял заказчику реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и первого серийного атомохода «Сибирь». Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60 проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Длина каждого судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 метра, минимальная рабочая осадка — 8,55 метра. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,9 метра.