РИАМО - 22 мар. Холдинг Winstrike откроет киберспортивную арену в «Центральном детском магазине на Лубянке». На новой площадке площадью более 1 тысячи квадратных метров геймерам доступны мощные компьютеры и комфортные кабинки, а для особо увлеченных гостей, готовых проводить за игрой много времени, предусмотрена душевая. Арена откроется для посетителей в конце марта.

Лучшая техника и комфортные условия

© пресс-служба компании «Галс-Девелопмент»

Winstrike Arena располагается на нулевом этаже ЦДМ на Лубянке. Презентация площадки состоялась вечером 20 марта с участием как приглашенных гостей, так и обычных посетителей магазина, которые заинтересовались этим ярким событием. В первой части зала организаторы подготовили для гостей небольшие закуски и прохладительные напитки. Кроме того, для посетителей киберспортивной арены работала фотозона: все желающие могли сфотографироваться на фоне тематического стенда с ожившими персонажами из популярных компьютерных игр, например, DOTA 2.

Ровно в 20:00 открылся занавес и все посетители прошли во вторую зону арены со множеством мониторов. Пока гости занимали свои места, перед сценой с большим экраном выступали кибертанцоры, давшие старт официальной части открытия арены.

После на сцену киберспортивного комплекса вышли организаторы и партнеры Winstrike Arena, которые поприветствовали гостей и рассказали, какие возможности площадка дает любителям игр.

Многофункциональная киберспортивная арена оборудована 125 современными компьютерами от лучших производителей, 10 приставками Play Station 4, а также кабинками для геймеров. Кабинки имеют хорошую звукоизоляцию, оборудованы профессиональным звуковым и световым оборудованием. Помимо мощной техники, специально для тех, кто готов приходить и играть целый день, создатели арены предусмотрели душевую.

С первого дня работы на территории киберспортивной арены будет доступна уникальная стримерская студия, оборудованная для проведения круглосуточных трансляций.

Скидки и бонусы за игру

Сооснователь и генеральный директор холдинга Winstrike Ярослав Комков отметил, что важнейшим сервером киберарены является мобильное приложение Winstrike, которое позволит получать бонусы, бесплатные часы и скидки, а также бронировать места на киберспортивной площадке.

«В рамках франчайзинговой программы мы работаем не только с компаниями LG, HP и Nvidia. Мы работаем с компанией «ВКонтакте», которая поддерживает открытие клубов в регионе. <…> Эта программа дает возможность действительно с минимальными затратами начать свой собственный бизнес», - добавил Комков.

В завершение официальной части Комков рассказал гостям, что холдинг Winstrike работает с двумя киберкомандами – одной из самых популярных в мире Natus Vincere, а также с Effect из топ-5 киберкоманд СНГ.

В конце мероприятия перед посетителями выступили танцоры, чьи номера сопровождало лазерное шоу, а после гости смогли на собственном опыте убедиться, как работает многофункциональная киберспортивная арена.

Winstrike Arena станет первым киберспортивным комплексом в центре Москвы, способным на регулярной основе принимать профессиональные турниры международного уровня и любительские соревнования. Общая сумма инвестиций холдинга Winstrike в открытие новой киберплощадки составила более 1 миллиона долларов.

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» – это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. Управление объектом осуществляет компания ECE Russland. В комплексе реализована концепция «обучающее развлечение», позволяющая детям в игровых формах получать новые знания.