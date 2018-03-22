РИАМО - 22 мар. Сотрудники подмосковной полиции задержали жителя Дмитровского района, у которого изъяли свыше 5,5 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В Дмитровском районе 21 марта в городе Яхрома в микрорайоне Левобережье у одного из домов полицейские остановили гражданина 1993 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 5,61 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).